"Медленная и рассеянная": генерал НАТО оценил реакцию РФ на Курскую операцию

У России до сих пор нет понимания, кто должен быть ответственен за боевые действия на ее территории.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи оценил реакцию России на украинскую операцию в Курской области как "медленную и рассеянную".

Об этом сообщает "Голос Америки".

Каволи считает, что такая "медленная и рассеянная" реакция Москвы связана с несколькими факторами. Так, речь идет об отсутствии понимания, кто должен быть ответственным за боевые действия внутри РФ. А еще у страны нет свободных войск, которые она может привлечь против операции на Курщине.

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"Россия до сих пор собирает вместе реакцию на вторжение Украины. Пока это была только довольно медленная и рассеянная реакция. Отчасти это потому, что Россия не устанавливает, у кого есть полномочия. Министерство обороны ответственно за военные действия внутри Украины, но не внутри России, правильно? То есть это должно быть Министерство внутренних дел", – рассказал генерал НАТО.

Каволи сообщил, что оставшиеся в РФ российские подразделения, которые могут противостоять такой проблеме, являются военными-срочниками. Им теоретически и юридически запрещено воевать в Украине. Соответственно речь идет не о тех российских боевых единицах, от которых можно ожидать скорейшей реакции.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) оценили, что Кремль и военное командование создают сложную и пока неэффективную структуру для ответа на операцию на Курщине.

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