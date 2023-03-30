Медленно убивал три месяца: зарегистрирован первый случай нападения грибка на человека

Конкретный тип грибка также небезопасен и для людей, а не только растений.

В Индии 61-летний мужчина обратился за помощью в больницу. Пациент жаловался на гриппозные симптомы, с которыми он не может справиться самостоятельно.

Об этом пишет Daily Mail.

Во время обследования у мужчины был обнаружен абсцесс трахеи. Затем хирурги провели процедуру, слили гной и отправили образцы в лабораторию. Образцы свидетельствовали, что мужчина заразился грибковым заболеванием (chondrostereum purpureum), что является смертельным для растений. Это первый случай в истории, когда человек стал жертвой грибка-убийцы, ориентированного на растения.

Исследователи предполагают, что мужчина подвергся нападению грибка-убийцы, когда проводил собственные исследования, как миколог растений, включавших работу с плесенью, дрожжами и грибами. Известно, что мужчина долгое время работал с образцами, что, вероятно, и послужило причиной заражения.

Этот инцидент стал первым зарегистрированным доказательством того, что этот конкретный тип грибка также опасен и для людей, а не только растений.

Ранее стало известно, что в медицинских учреждениях по всей территории США быстро распространяется смертельная грибковая инфекция – Candida Auris или C. Auris, которая может вызвать тяжелые заболевания у людей с ослабленной иммунной системой.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения определила опасные грибки, нуждающиеся в дополнительных исследованиях.

Забытая эпидемия: как живут люди с ВИЧ и СПИДом в Украине

Читайте также: