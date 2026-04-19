Медовый месяц обернулся ужасом: турист в критическом состоянии после нападения акулы на Мальдивах

Испанский турист находится в критическом состоянии после нападения акулы, произошедшего во время его медового месяца на Мальдивах. Мужчине пришлось ампутировать ногу из-за значительной потери крови после экстренной эвакуации в больницу.

Об этом пишет Daily Star.

Жертвой нападения стал испанский гинеколог по имени Борха. Он родом из Аликанте и недавно женился на местной жительнице Ане. Пара отправилась на Мальдивы, чтобы провести медовый месяц в тропическом раю.

По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел у острова Кудду в атолле Гаафу-Алиф. Турист входил в группу людей, зашедших в воду в популярном месте у рыбоперерабатывающего предприятия — районе, известном высокой активностью акул.

Сначала пострадавшего доставили в больницу атолла Гаафу-Алиф, а затем вертолетом перевезли в столицу Мале, где его госпитализировали в отделение интенсивной терапии больницы ADK. По словам местных источников, в этом районе обычно наблюдают большие стаи акул-спинеров, хотя не исключается и участие акулы-быка.

Местные СМИ также сообщают, что на объект Kooddoo рыбные отходы не вывозили примерно неделю. Один из источников отметил: «Акулы, вероятно, находились в состоянии повышенного голода и ожидания. Когда группа прыгнула в воду, именно это погружение могло спровоцировать агрессивную реакцию. Одним укусом она содрала всю кожу с ноги ее мужа от колена вниз».

Пострадавшая жена уже подала официальную жалобу на туристическую компанию, обвинив ее в халатности.

Родные Аны, дочери известного бизнесмена из Кастельона, вылетели на Мальдивы, чтобы поддержать супругов.

Друг семьи рассказал: "Они пытаются спасти Борху, он находится в реанимации, но медицинские условия там очень нестабильны".

В конце прошлого года уже фиксировались другие инциденты с акулами в регионе. В частности, 26-летняя китаянка получила травмы после того, как, по сообщениям, пыталась «поиграть с акулами» во время дайвинга.

"Считается, что на тот момент у нее были месячные, и она обратилась за профессиональным советом по дайвингу во время менструации, после чего ее заверили, что это безопасно", - говорится в сообщениях. После этого она подверглась нападению и достала глубокие укусы на запястьях.

На Мальдивах обитает 31 вид акул, из которых 29 находятся под угрозой исчезновения в мире.

В апреле в прошлом году также сообщалось о нападении на российскую туристку, пострадавшую во время снорклинга.

Напомним, львовянка во время отдыха на Мальдивах подхватила экзотическую болезнь.