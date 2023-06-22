Медсестра убила 7 младенцев: "считала себя Богом" и наслаждалась смертью

В Великобритании судят 33-летнюю медсестру Люси Летби, подозреваемую в убийстве семерых младенцев и попытке расправиться с еще 10 новорожденными. Она колола им воздух, инсулин и травмировала.

Об этом пишет The Guardian.

Преступная практика медсестры стала известна в 2017 году. В больнице в Честере на севере Англии в отделении неонатологии участились случаи непонятных смертей. Пять мальчиков и две девочки умерли за короткое время. Еще 10 младенцев, которые находились в интенсивной терапии, были отправлены в окрестные больницы. Все смерти произошли ночью, и единственным общим элементом во всех случаях была медсестра – Люси Летби.

Прокурор Ник Джонсон на заседании Королевского суда Манчестера заявил, что 33-летней медсестре "столько всего сошло с рук", что это дало ей "уверенность в том, что она может делать все, что ей вздумается" в неонатальном отделении больницы Графини Честер.

По версии следствия, Летби из Херефорда убила одного из детей, введя младенцу воздух внутривенно и через назогастральный зонд, а также применив "значительную силу", чтобы нанести повреждение печени.

Джонсон сказал присяжным, что дело ребенка имеет сходство с убийством Летби мальчика-близнеца, сильно истекавшего кровью перед смертью в августе 2015 года.

"Некоторые из предыдущих преступлений были менее откровенно насильственными, но не менее разрушительными. Ее целью, как всегда, было убивать. В случае с первым ребенком она объединила все три метода, которые она использовала для убийств всех других детей по этому делу. Чтобы попытаться скрыть то, что она сделала, она сфальсифицировала записи", – сказал прокурор.

В июне 2016 года Люси Летби вернулась из отпуска и снова стала убивать детей. Она решила расправиться с братьями-тройняшками. Тогда она убила двоих детей, третий выжил. Когда же его хотели перевести в другую больницу, медсестра якобы сказала, что "младенец отсюда живым не выйдет".

"Она знала, что произойдет. Она все контролировала. Она наслаждалась происходящим. Она предполагала вещи, которые, как она знала, должны были произойти. Она, по сути, считала себя Богом", — говорит прокурор.

Как пишет издание dailymail.co.uk, женщина также отравляла детей инсулином. Однажды мать новорожденного поймала ее на "горячем", но тогда медсестра оправдалась.

23 октября 2015 года медсестра убила еще одного младенца. Скорбная мать девочки заметила, что когда медсестра узнала, что ребенок умер, она улыбнулась. Прокурор считает, что Люси наслаждалась горем женщины и смертью ребенка.

"Она улыбалась и продолжала говорить о том, как она впервые купала ребенка и как ему это понравилось. Я хотела, чтобы она просто перестала говорить. В конце концов, я думаю, она поняла и замолчала", — вспомнила мать жертвы.

Следствие считает, что медсестра наслаждалась смертью детей и горем родителей / Фото: Daily Mail

Впоследствии у коллег женщины начали возникать вопросы, а что произошло на самом деле. Прокурор Джонсон сказал, что Летби не знала, что промышленный инсулин может оставить биологический след, указывающий на умышленное отравление.

Она могла бы "так и остаться безнаказанной", если бы полиция не передала дело доктору Дэви Эвансу, эксперту-педиатру, нашедшему доказательства против медсестры.

Летби, уроженка Херефорда, отрицает убийство семи младенцев в больнице Графини Честер и покушение на убийство еще десяти. Судебный процесс над ней в Королевском суде Манчестера продолжается.

Напомним, во Львове во время массажа 35-летняя женщина впала в кому и находится в тяжелом состоянии.

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