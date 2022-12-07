Медсредства для российских солдат ищут по всем уголкам РФ: Путин обещает со всеми "обсудить это лично"

А Шойгу, похоже, привлекут к подготовке кадров для военно-полевой медицины.

Глава Кремля Владимир Путин пообещал, что обсудит с рядом российских министерств изъятие медицинских расходников из составов "различных организаций".

Об этом Путин сказал во время пресс-конференции с членами Совета по развитию гражданского общества и прав человека 7 декабря.

Пропагадистские росСМИ отметили, что глава Кремля "обещал обсудить с Минобороны, Минздравом и вице-премьером Татьяной Голиковой возможность использования медицинских расходников, хранящихся на складах разных организаций".

Путин также обещал обсудить с Минобороны и лично с главой министерства Сергеем Шойгу вопрос подготовки кадров для военно-полевой медицины.

Добавим, что хотя Путин впервые назвал "спецоперацию" войной на этой встрече, пропагандистские росСМИ все еще используют словосочетание "спецоперация".

Ранее Путин похвастался, что РФ вроде бы имеет ядерное оружие в более продвинутом и современном состоянии, чем у любого другого государства.

Также диктатору померещилась польская "агрессия". Он заявил, что "только РФ даст Украине гарантии безопасности".

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