Медведь во время учебы зашел на территорию школы: все закончилось печально (фото)

Городские власти признают, что у них были другие варианты, однако они побоялись подвергать опасности людей.
В Румынии в пятницу, 15 сентября, медведь вошел во двор школы, в которой продолжались занятия. Местные власти ради спасения людей решили убить животное.
Об этом сообщает Agerpres.
Инцидент произошел на территории средней школы в городе Мьеркур-Чук. Медведь находился во дворе средней школы "Venczel Joszej", в 30 метрах от помещения. В школе уже находились сотни учеников. Власти решили, что медведя следует застрелить. Это произошло в 7:40 утра.
"Если бы мы использовали другую процедуру, возможно, все были бы в опасности", – сказал заммэра города Борс Белла.
Он добавил, что у них были еще другие варианты — пытаться прогнать и усыпить, однако от них решили отказаться из-за того, что это могло бы представлять опасность для людей.
Борс Белла сказал, что медведь был агрессивным, животное пыталось слезть с дерева и скрыться.
Напомним, медведь ворвался на свадьбу и съел десерты.
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