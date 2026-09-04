Медведь загрыз двух женщин, которые пошли за грибами: в регионе объявили повышенную готовность

Медведь / © pexels.com

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В Красноярском крае РФ две женщины погибли в результате нападения медведя . Их тела со следами приступа дикого животного нашли в лесу в нескольких километрах от поселка. На фоне резкого увеличения количества появлений медведей в Красноярске был введен режим повышенной готовности.

Об этом сообщают The Sun и российский Интерфакс со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

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Трагедия произошла недалеко от поселка Подтесово в Енисейском округе Красноярского края. Две местные жительницы 67 и 73 года 31 августа пошли в лес собирать грибы и не вернулись домой. Родственники обратились к стражам порядка.

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2 сентября волонтеры обнаружили тела женщин в лесном массиве примерно в 3–4 км от поселка. На них были травмы, характерные для нападения медведя. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, которые должны установить точную причину смерти.

По данным The Sun , женщины отправились в лес в разное время. Издание утверждает, что хищник сначала напал на 67-летнюю женщину, а через несколько часов - на 73-летнюю. Их тела обнаружили неподалеку друг от друга. В то же время, эти подробности официально следствием пока не подтверждены.

На этом фоне в Красноярске объявили режим повышенной готовности из-за роста количества случаев появления медведей в черте города. Власти усилили патрулирование и наблюдение, чтобы оперативнее реагировать на сообщения о хищниках.

В тот же день агрессивного молодого медведя застрелили вблизи школы в Емельяново, а студентам Сибирского федерального университета из-за сообщений о медведи рекомендовали не покидать общежития. Местные специалисты связывают частые выходы животных в населенные пункты с нехваткой природного корма — ягод и кедровых орехов — из-за засухи и лесных пожаров.

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Напомним, что ранее медведь напал на людей сразу после спасения из колодца: жуткий момент попал на видео

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