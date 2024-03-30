Медведчук подкупает европейских политиков: СМИ раскрыли схему

Для этого он использовал зарегистрированную в Чехии компанию Voice of Europe.

Чешское правительство разоблачило обширную сеть по распространению российского влияния в шести европейских странах – Германии, Франции, Польше, Бельгии, Нидерландах и Венгрии. Журналисты-расследователи обнаружили, что ключевой фигурой сети был украинский пророссийский политик Виктор Медведчук, переданный Киевом России в 2022 году во время обмена пленными.

Об этом пишет Financial Times.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил в парламенте своей страны, что "Россия обращалась к парламентариям ЕС и платила им за продвижение российской пропаганды здесь", на следующий день после того, как власти Чехии ввели санкции против Медведчука и его соратника, а также пражского новостного сайта "Голос Европы".

Министерство иностранных дел Чехии заявило, что Медведчук руководит операцией российского влияния на территории Чехии.

Кроме того, чешские власти убеждены, что "Голос Европы" существует для влияния и активного распространения дезинформации и пропаганды, направленной против территориальной целостности, независимости, суверенитета, стабильности и безопасности Украины.

В отношении Медведчука еще не введены санкции со стороны ЕС, но чешское министерство заявило, что будет добиваться внесения его имени в "черный список" блока.

Напомним, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина освободила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Впоследствии в СБУ и ГУР рассказали, зачем Россия обменяла Медведчука и как его могут использовать.

Министерство внутренних дел Украины объявило супругу пророссийского политика и кума Владимира Путина Оксану Марченко в розыск. Инкриминируемые статьи предполагают, что в тюрьме Марченко может провести от шести до восьми лет.

В конце марта в Украине арестовали "скрытые" активы супруги Медведчука на 440 млн гривен. Оксана Марченко, как утверждают в СБУ, владела акциями стратегического завода "Днепроспецсталь". Предприятие контролировалось также через оффшорные компании.

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