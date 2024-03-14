Медведчук пытается возобновить адвокатскую деятельность в Украине — подробности

В феврале 2024 Киевский окружной административный суд отказал ему в восстановлении адвокатского удостоверения.

Государственный предатель и кум Путина Виктор Медведчук обжаловал решение суда, отказавшего ему в возобновлении адвокатской деятельности. Эксдепутат запрещенной ОПЗЖ не согласился с решением Киевского окружного административного суда, отказавшего ему в возобновлении адвокатского свидетельства.

Об этом сообщили в общественной инициативе "Игла".

Решение Медведчук обжаловал в апелляции, сообщила в четверг, 14 марта, общественная инициатива "Игла" со ссылкой на текст судебного постановления.

"12 марта Шестой апелляционный административный суд своим определением открыл апелляционное производство по жалобе Медведчука. В коллегию судей входят: Любовь Костюк, Наталья Бужак, Михаил Кобаль", — говорится в "Игле".

Виктор Медведчук, обменянный в Россию на украинских военнослужащих, пытается восстановить свой статус адвоката, депутата и гражданина Украины в суде.

По словам адвоката и военнослужащего ВСУ Андрея Костина, в Национальной ассоциации адвокатов до сих пор действует монополия соратников Виктора Медведчука, которая может помочь ему вернуть адвокатский статус. Андрей Костин сообщил, что эту монополию возглавляет Лидия Изовитова, создавшая систему ее неизменной власти в НАА и Совете адвокатов.

Андрей Костин сообщил, что законодательство об адвокатуре не изменялось с 2012 года и было создано при содействии бывшего президента Виктора Януковича и Андрея Портнова.

"Именно этот закон позволяет соратникам Медведчука с 2012 года держать в заложниках всех адвокатов. А учитывая, что у нас адвокатура дает кадры в прокуратуру и суды, то мы ставим под угрозу и судебную реформу", – сказал адвокат.

Напомним, пророссийский политик Виктор Медведчук был задержан в апреле 2022 года в Украине во время попытки побега за пределы государства.

Медведчук находился под стражей по подозрению в госизмене и содействии терроризму.

В сентябре 2022 года Медведчука обменяли на 200 украинских военнопленных, удерживаемых Россией.

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