Медведчук в России приобрел себе новую итальянскую яхту за свыше $9 млн

Государственный предатель и кум Путина Виктор Медведчук после обмена на украинских военнопленных находится у своих кремлевских покровителей в России и продолжает наслаждаться роскошной жизнью. Недавно он стал владельцем скоростной яхты Pershing 9X итальянского производства стоимостью 9 млн 627 тысяч долларов.

Об этом в пятницу, 27 октября, сообщила "Верстка".

По информации издания, производителем судна является итальянская компания Ferretti Group. На борту 28-метровой яхты есть четыре каюты с 8 спальными местами. В общей сложности судно может вместить до 20 гостей.

Российскую таможню яхта под названием "Amore Mio" прошла под флагом островного государства Палау. Ее отправителем значится компания Lavel Fzco из Объединенных Арабских Эмиратов.

"Получателем яхты в России указано АО "Ренессанс". Согласно аудиторскому заключению от 24 февраля 2021 года, бенефициарным владельцем компании была гражданка Украины Оксана Марченко – жена Медведчука", — сообщили в издании.

Для яхты Медведчука компания-покупатель оформила процедуру временного ввоза, которая частично освобождает декларанта от уплаты таможенных платежей.

Ранее Виктор Медведчук имел в собственности 92-метровую яхту Royal Romance, которая входит в пятерку самых больших яхт мира. Примерная стоимость – около $210 млн. В марте 2022 года хорватская полиция арестовала яхту, а 11 апреля суд передал ее АРМА.

Напомним, пророссийский политик Виктор Медведчук был задержан в апреле 2022 года в Украине во время попытки побега за пределы государства. Политик находился под стражей по подозрению в госизмене и содействии терроризму. По данным украинской разведки, именно Медведчука РФ планировала назначить главой Верховной Рады в случае оккупации Киева. В сентябре 2022 года Медведчука обменяли на 200 украинских военнопленных, удерживаемых Россией.

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