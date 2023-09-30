Медведев беснуется: пообещал, что Россия захватит "еще больше" регионов Украины

Приспешник Путина в очередной раз пригрозил окончательно уничтожить "нацистский режим" в Киеве.

В субботу, 30 сентября, когда в Кремле решили отмечать как "День воссоединения" временную оккупацию украинских территорий, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал, что Россия захватит еще больше регионов Украины.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

При этом приспешник Путина не стал называть, на какие именно области нацелятся российские оккупанты. В конце концов Россия полностью не контролирует ни одну из четырех областей, об аннексии которых заявляет.

В своем сообщении он назвал псевдореферендумы, которые проводились на оккупированных территориях Украины под дулами российских автоматов, "судьбоносным решением", которое приняли местные жители, и символом "восстановление исторической справедливости".

Медведев в очередной раз пригрозил, что "военная спецоперация" будет продолжаться "до полного уничтожения нацистского режима в Киеве и освобождения исконных российских территорий от врага".

"Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше", — бесновался заместитель председателя Совбеза РФ и бывший псевдопрезидент России.

Как известно, президент России Владимир Путин подписал закон о праздновании 30 сентября так называемого "Дня воссоединения", приуроченного к попытке аннексии Россией части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, накануне, 29 сентября, на Красной площади в Москве состоялся митинг и концерт. В Сети опубликован фрагмент этого действа, во время которого один из шоуменов прочитал стихотворение, в котором упоминается свастика и Степан Бандера.

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