Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил о создании "санитарной зоны" до Львова, чтобы оградить свою страну-террористку РФ от ударов.

Об этом он написал в телеграмм-канале.

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"Президент России сказал о необходимости создания демилитаризованной (санитарной) зоны в целях безопасности нашей страны. С учетом враждебных решений по поставке киевскому режиму все больше дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить через Львов, чтобы играть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные". пределы того, что раньше называли "страна 404", — говорится в сообщении кремлевского политика.

Напомним, 13 июня российский диктатор Владимир Путин пригрозил созданием так называемой "санитарной зоны" на территории Украины из-за "прилетов" по территории РФ. Глава Кремля заявил, что "зона" будет на расстоянии, с которого никто не сможет добраться до территории России.

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