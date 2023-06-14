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Медведев испугался ударов по России и в истерике заявил о создании "санитарной зоны" до Львова

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Медведев испугался ударов по России и в истерике заявил о создании "санитарной зоны" до Львова

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев размечтался о "санитарной зоне" во Львов / Фото: Associated Press

Прихвостень Путина испугался западных поставок дальнобойных видов оружия Украине.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил о создании "санитарной зоны" до Львова, чтобы оградить свою страну-террористку РФ от ударов.

Об этом он написал в телеграмм-канале.

"Президент России сказал о необходимости создания демилитаризованной (санитарной) зоны в целях безопасности нашей страны. С учетом враждебных решений по поставке киевскому режиму все больше дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить через Львов, чтобы играть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные". пределы того, что раньше называли "страна 404", — говорится в сообщении кремлевского политика.

Напомним, 13 июня российский диктатор Владимир Путин пригрозил созданием так называемой "санитарной зоны" на территории Украины из-за "прилетов" по территории РФ. Глава Кремля заявил, что "зона" будет на расстоянии, с которого никто не сможет добраться до территории России.

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Дата публикации
Просмотры
916
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