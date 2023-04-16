Медведев на Пасху пожелал россиянам "долгожданного мира" и "полного разгрома врага"

Мужчина "поздравил" с Пасхой, заявив, что мир должен быть только после "достижения целей СВО".

Бывший президент РФ, заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал поздравление с Пасхой для россиян. Гражданам РФ он пожелал "долгожданного мира", а "врагу полного разгрома".

Речь шла в так называемом поздравлении Медведева в Telegram.

Он заявил, что в светлый день Пасхи желает всем россиянам "долгожданного мира". Впрочем, он считает, что мир должен быть только после "достижения целей СВО".

"Мира после достижения целей специальной военной операции и полного разгрома врага", — заявил Медведев.

Накануне Медведев пригрозил Польше "исчезновением", на что получил совет и дальше "смешивать алкоголь и наркотики".

Также Дмитрий Медведев теперь не скрывает имперских амбиций Москвы. Он заявляет, что Украина всегда была частью "Великой России".

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