Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент государства-агрессора Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в «мерзкой русофобии» и пригрозил соседней стране «расплатой».

Свои угрозы этот рупор Кремля написал в сети Х.

Медведев процитировал заявление президента Финляндии Александра Стубба, которого он назвал «каким-то парнем», о том, что «отношения Финляндии с Россией изменились навсегда».

«Согласен. Я тоже на это надеюсь. Надеюсь, что Россия никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года», — написал российский чиновник.

Тем самым Медведев намекнул на то, что большевистская Россия зря признала независимость этой страны, которая ранее была частью Российской империи.

Соратник Путина выразил агрессивные намерения в отношении соседней страны, пригрозив ей «расплатой».

«Финляндия должна расплатиться за свою мерзкую русофобию. На самом деле, она уже расплачивается — Стубб говорит, а граждане платят счета», — нагло заявил он.

Напомним, недавно премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предупредил, что после заключения мирного соглашения по Украине Россия сосредоточит свои войска на восточном фланге НАТО. Политик подчеркнул, что Европа должна срочно увеличить расходы на оборону.