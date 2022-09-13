Медведев напуган "гарантиями безопасности" для Украины: предсказывает, что "заполыхает все"

По словам бывшего президента РФ, "никто никаких "гарантий" украинским нацистам не даст".

Об этом Медведев написал в Telegram.

"Киевская камарилья родила проект «гарантий безопасности», которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие «гарантии» украинским нацистам не даст. Это ведь почти то же, что применить к Украине ст. 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора). Для НАТО – то же дерьмо, только вид сбоку. Поэтому – страшно", — написал Медведев.

Медведев искренне верит, что НАТО ведет гибридную войну с Россией, снабжая оружием Украины. По его словам, если "накачка" "украинских нацистов" оружием продолжится, то "рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень" с непредсказуемыми действиями противоположных сторон.

Медведев пытается испугать мир, мол тогда "заполыхает все", а граждане западных стран "хапнут горя по полной программе".

"И тогда уже западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Всё заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля будет плавиться бетон", — написал бывший российский президент.

Он признался, что будет тяжело и России, но виновными в этом будут "три язвы".

"Нам тоже очень достанется. Всем будет очень плохо. Ведь сказано: "От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла треть людей" (Откр. 9:18)", — написал Медведев.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев, известный своими маразматическими заявлениями, пожаловался, потому что Украина отказалась от российских гарантий безопасности. Он заявил, что якобы только государство-террористка могло обеспечить украинцам безопасность, но Украина решила воспользоваться западным вооружением.

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