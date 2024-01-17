Медведев назвал истинную причину "вечной" войны между Украиной и Россией

Рупор Кремля заявил о стопроцентной вероятности нового конфликта вне зависимости от того, какие документы подписывают с украинским правительством страны Запада.

Россия не смирится с самостоятельным государством "на своих исторических территориях", поэтому само существование Украины всегда будет поводом для возобновления военных действий.

Такое циничное заявление в своем Telegram-канале сделал заместитель председателя Совбеза РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев.

Верный приспешник Путина и рупор Кремля открыто назвал истинную причину военной агрессии против Украины, подчеркнув, что война будет продолжаться, пока Украина не исчезнет как государственное образование.

“Вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда”, – написал Медведев.

По его словам, "существует стопроцентная вероятность нового конфликта", какие бы документы не подписывали с украинским правительством страны Запада. Мол, от последующей войны Украину не спасет ни ассоциация с ЕС, ни вступление в НАТО. При этом Медведев, находясь в очевидной прострации, назвал почему-то Евросоюз и НАТО "мифическими".

Новую войну Медведев прогнозирует "и через десять, и через пятьдесят лет", самоуверенно надеясь, что тогда еще будет существовать сама Российская Федерация.

Как сообщалось ранее, Великобритания заключила договор с безопасностью с Украиной, который предусматривает 10 лет поддержки, помощь в случае нового нападения, сотрудничество в оборонном секторе. Он стал первым таким реальным документом за время полномасштабной войны для нашего государства и открыл путь к подписанию подобных договоров с другими международными партнерами.

Напомним, приспешник Путина Дмитрий Медведев также заявил, что Кремль применит ядерное оружие в войне с Украиной, если Киев начнет бить западными ракетами большой дальности по пусковым установкам на территории России.

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