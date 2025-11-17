Медведев подтвердил истинные цели РФ в войне против Украины / © Associated Press

Замглавы Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что война против Украины будет продолжаться, пока РФ «не достигнет своих целей». На это отреагировали в ЦПД СНБО, назвав такое заявление подтверждением подлинной стратегической цели Кремля.

Об этом руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко написал 17 ноября.

По словам Коваленко, российские власти не видят возможности завершить войну путем договоренностей и не отказываются от первоначальных намерений в отношении Украины.

«Медведев в очередной раз озвучивает настоящую цель РФ. Он говорит, что война будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет своей цели», — написал Коваленко.

Он напомнил, что согласно его оценкам, цель российского руководства включает уничтожение украинской государственности и максимальное вытеснение населения.

Коваленко также отметил, что, по его мнению, трансформация РФ в мирную модель развития невозможна при нынешнем политическом режиме.

«Они не способны жить без войны, их элиты зарабатывают на этом, и им нужна пауза или капитуляция Украины», — добавил он.

«Стратегия — пересидеть Трампа»

Коваленко предполагает, что Россия выбирает долгосрочную стратегию, охарактеризованную как желанием «пересидеть Трампа», что может означать как продолжение боевых действий, так и временную паузу с последующим возобновлением агрессии.

Отдельно он обратил внимание на роль Китая, который может быть заинтересован в слабой и зависимой от него России.

Несмотря на риски, Коваленко убежден в будущем крахе российского имперского проекта.

«Империи рушатся. Но все будет хорошо», — резюмировал он.

Между тем, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что «война будет продолжаться, пока Российская Федерация не достигнет своих целей».

Ранее он разозлился на президента США Дональда Трампа. Медведев назвал штаты «противником» России и пригрозил новыми ударами по Украине.