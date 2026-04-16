Медведев назвал цели для российской армии в Европе: чего испугались в Кремле

Дмитрий Медведев / © Associated Press

Министерство обороны РФ опубликовало перечень филиалов украинских оружейных компаний в Европе и европейских предприятий, где налажено совместное производство для оборонных нужд Украины.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей заметке на Х назвал эти объекты потенциальными целями для российских атак.

«Список европейских предприятий, производящих беспилотники и другое оборудование, является перечнем потенциальных целей для российских вооруженных сил», — утверждает он

На этот раз Медведев почему-то обошелся без ядерных угроз и не уточнил, когда и как именно Россия собирается атаковать более 10 государств, среди которых такие страны Евросоюза как Германия, Италия, Испания, Латвия, Литва, Дания, Нидерланды, Польша, Чехия, а также Великобритания, Турция и совсем неевропейский Израиль.

«Когда удары станут реальностью, зависит от того, что будет дальше. Спите спокойно, европейские партнеры!» — пригрозил бывший российский президент и соратник Путина.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко обратил внимание на перечень кран, которым решило пригрозить государство-агрессор.

«Просто представьте, что будет с РФ в ответ, если сейчас их ПВО пропускает постоянно и стабильно удары Украины по стратегическим предприятиям и объектам», — отметил он.

Коваленко предположил, что в Кремле сильно напуганы развертыванием оборонной помощи Украине.

«Им страшно. Пробуют пугать — они всегда так делают, когда страшно. Ментально — это способ защититься от страха. И это хорошо. Пусть завершают войну», — подытожил он.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев выразил опасения, что международное сообщество пытается склонить государство-агрессора к мирным переговорам исключительно для того, чтобы предоставить Украине возможность укрепить свою обороноспособность. Традиционно он пригрозил Западу ядерным оружием.