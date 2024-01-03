Медведев обиделся на Францию из-за заявления об обстреле Белгорода: "Мы никогда не любили французов"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и бывший российский президент Дмитрий Медведев "взорвался" нецензурными словами в сторону Франции из-за ее заявления о взрыве в Белгороде. В МИД Франции подчеркнули, что у Украины есть полное "право на оборону".

Свое гневное сообщение российский политик в Телеграмм-канале.

"Мы никогда не любили французов. Типа жабоеды, воевали с нами. И вообще эти… п-ры (не пионеры вроде). И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции: "удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это "право на самооборону", — написал прихвостень Путина.

Окончил свое сообщение нецензурными словами: "Мрази. Выбл*дки. Ублюдки".

Напомним, Министерство иностранных дел Франции, комментируя обстрел Белгорода, отметили, что "Россия – агрессор, Украина имеет право на самооборону". Представитель МИД сказал, что "Россия — это государство-агрессор, которое проводит стратегию террора, намеренно нанося удары по важным объектам гражданской инфраструктуры, нарушая международное гуманитарное право".

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