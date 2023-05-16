Медведев обозвал Францию "старой девкой" после слов Макрона о "геополитическом поражении России"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев набросился оскорблениями на президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о "геополитическом поражении России".

Свое возмущение кремлевский шут изречения в Twitter.

"Геополитическое поражение? Это еще в 2022-м НАТО нас лениво отгоняло, когда дело касалось гарантий безопасности. Мол, оставь нас в покое, на тебя нет времени. А теперь все страны-члены НАТО ложатся спать, а утром просыпаются с мыслями о России. этом некоторые из особо трусливых и страдающих фантомными болями, вроде временно оккупированной Польши и наших прибалтийских губерний, изрядно запачкались", — высказался Медведев.

Слова французского лидера он комментировал в хамской манере и с большим негодованием. Мол, Макрон сделал заявление после встречи с Владимиром Зеленским после того, как "вдохнул теплый парижский воздух, смешанный с украинскими кокаиновыми отходами".

Что больше – Медведев посягнул на независимость Польши и стран Балтии. Кроме того, высказался о том, что, мол, "Франция превратилась в старую девку". Писал российский экпрезидент РФ также о "самых извращенных прихотях" и "мазохистской вожделении".

Заявление Макрона о "геополитическом поражении России"

Президент Франции высказался о "геополитическом поражении России" в войне против Украины. По его словам, теперь РФ вошла в подчинение Китая.

"Еще два года назад такое и вообразить было невозможно, а сегодня это уже геополитическое поражение", — сказал он.

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