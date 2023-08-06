Медведев опозорился из-за сообщения в Сети: "Украины никогда не было до 1991 г."

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев показал свое незнание истории России. Он заявил, что "Украина – это осколок Российской империи" и что такой страны, как Украина "никогда не было до 1991 г.".

Так он отреагировал на саммит в Саудовской Аравии по поводу мира в Украине.

"Трудно осуждать желание закончить войну. Невозможно спорить со ссылками в Устав ООН при понимании того, что кроме суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение", — говорится в его сообщении.

Прихвостень Путина заговорил о каких-то трех клещевых условиях, о которых должен знать мир.

1. Участие обеих сторон конфликта. А этого нет.

2. Учет исторического контекста. А он таков: страны Украины никогда не было до 1991 г. Она осколок Российской империи.

3. Учет текущих реалий. А они таковы: Украина находится на стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию. У того посредника, который готов признать эти очевидные вещи, есть шансы на успех. Остальные – никаких", — заявил он.

Относительно переговоров, которых сейчас хочет сама Россия, Медведев заявил, что его страна не желает вести переговоры, потому что "враг должен приползти на коленях, умоляя о пощаде".

Саммит в Саудовской Аравии

Напомним, в Джидде 5-6 августа проходит встреча мировых лидеров в Саудовской Аравии, где обсуждают мирный план Украины. По данным издания Corriere della Sera, ссылающихся на источники в Евросоюзе, участники саммита достигли понимания относительно уважения к территориальной целостности Украины.

В Офисе президента рассказал об ожиданиях Украины. По его мнению, только украинская формула мира может быть положена в основу итоговых решений.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КЛИМКИН о саммите в Саудовской Аравии и переговоры с Россией

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