Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев нагло отреагировал на информацию о готовности президента Франции Эммануэля Макрона направить в Украину около 6000 солдат после заключения мирного соглашения.

Главный рупор Кремля с соцсетях опубликовал на своем аккаунте X видео удара «Орешником» по Львовщине и пригрозил войной в Европе.

«Глупцы, которые управляют Европой, в конце концов хотят войны в Европе. Тысячу раз было сказано: Россия не примет никаких европейских или натовских войск в Украине, но нет, Микрон продолжает распространять эту жалкую чушь», — написал он, имея в виду Эммануэля Макрона, которого он унизительно обозвал «Микроном».

Верный приспешник Путина не придумал ничего лучше, чем попытаться напугать европейских партнеров Украины ударом баллистической ракеты «Орешник», которая, как известно, способна нести ядерное оружие.

«Ну, посмотрим, вот что вы получите», — продолжил Медведев, опубликовав не верифицированное видео удара «Орешником» по Львовщине, которое ранее распространяли в соцсетях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российская террористическая армия показательно нанесла удар ракетой «Орешник» у границ Евросоюза - по территории Львовщины.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон провел в Елисейском дворце закрытые консультации с парламентскими партиями относительно возможного развертывания нескольких тысяч французских военных в Украине после заключения мирного соглашения с РФ.