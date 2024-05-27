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Медведев пообещал Польше "порцию радиоактивного пепла" во время мировой войны: в ISW объяснили угрозы

Медведев пообещал Польше "порцию радиоактивного пепла" во время мировой войны: в ISW объяснили угрозы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев / Фото: Associated Press

Россия будет продолжать требовать от Запада соблюдать произвольные "красные линии" по помощи Украины.

Угрозы заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева Третьей мировой войной рассчитаны на международную аудиторию.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский в одном из интервью намекнул, что США угрожали нанести удар по российским военным скоплениям и передовым позициям в Украине, если Россия применит тактическое ядерное оружие в Украине. Это вызвало реакцию заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который пригрозил, что удар США по российской цели в Украине "начнет мировую войну".

"Возможно, Медведев пытается выделить заявления Сикорского как эскалацию, чтобы убить клин между Польшей и другими странами-членами НАТО. Российские чиновники, вероятно, будут продолжать требовать от Запада соблюдать произвольные "красные линии" относительно западной поддержки Украины перед лицом непрерывных российских российских российских союзов"., особенно в то время, когда Запад продолжает прения о предоставлении Украине разрешения на использование западного оружия для нанесения ударов по целям на территории России", — предполагают аналитики.

Как сообщалось ранее, прихвостень Путина Медведев пообещал Варшаве "порцию радиоактивного пепла" во время мировой войны.

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