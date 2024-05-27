Россия будет продолжать требовать от Запада соблюдать произвольные "красные линии" по помощи Украины.

Угрозы заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева Третьей мировой войной рассчитаны на международную аудиторию.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский в одном из интервью намекнул, что США угрожали нанести удар по российским военным скоплениям и передовым позициям в Украине, если Россия применит тактическое ядерное оружие в Украине. Это вызвало реакцию заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который пригрозил, что удар США по российской цели в Украине "начнет мировую войну".

"Возможно, Медведев пытается выделить заявления Сикорского как эскалацию, чтобы убить клин между Польшей и другими странами-членами НАТО. Российские чиновники, вероятно, будут продолжать требовать от Запада соблюдать произвольные "красные линии" относительно западной поддержки Украины перед лицом непрерывных российских российских российских союзов"., особенно в то время, когда Запад продолжает прения о предоставлении Украине разрешения на использование западного оружия для нанесения ударов по целям на территории России", — предполагают аналитики.

Как сообщалось ранее, прихвостень Путина Медведев пообещал Варшаве "порцию радиоактивного пепла" во время мировой войны.

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