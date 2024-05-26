Медведев пообещал Варшаве "порцию радиоактивного пепла" во время мировой войны

Удар Соединенных Штатов Америки по российским войскам на территории Украины будет означать начало мировой войны, в результате которой "Варшава получит свою порцию радиоактивного пепла".

Таким заявлением отозвался "рупор Кремля" в соцсетях Дмитрий Медведев в ответ на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, допустившего американский удар по позициям российских сил в Украине.

"Во-первых, янки пока ничего подобного не говорили, потому что они осторожнее поляков. Во-вторых, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и министр иностранных дел даже такой страны, как Польша, должен это понимать", — с испуга написал заместитель председателя Совбеза РФ в соцсети Х.

В присущей ему клоунской манере этот вечный прихвостень Путина назвал польского министра "странным существом" и пригрозил глобальным ядерным конфликтом, который затронет и Польшу.

"Учитывая, что еще один поляк Дуда [президент Польши Анджей Дуда] недавно заявил о желании развернуть ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и обязательно получит свою порцию радиоактивного пепла", — грозно заявил кремлевский шут.

Напомним, недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Вашингтон предупредил Москву об ответе, если Россия нанесет ядерный удар.

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