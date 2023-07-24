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Медведев после атаки дронами по Москве пригрозил новыми "нестандартными ударами" по Украине

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Медведев после атаки дронами по Москве пригрозил новыми "нестандартными ударами" по Украине

Заместитель председателя Совбеза РФ Медведев разразился угрозами после хлопка в Москве / Фото: Getty Images

Медведев заявил, что есть места в Украине, по которым Россия еще не била, поэтому нужно не ждать, а атаковать их.

Глава Совбеза России Дмитрий Медведев устроил истерику из-за атаки беспилотников на Москву и  пригрозил новыми "нестандартными ударами".

Об этом российский политик написал у себя на странице телеграмм.

"Поэтому бандеровские ублюдки все чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов. К этому надо быть готовым для всех. И нам нужно выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ожидают. И где эффект будет очень весомым".

Также он устроил истерику и заявил, что якобы Запад "выражает нетерпение: где наконец ваша с*ана победа?".

"У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Следовательно, нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные", — заныл прихвостень Путина.

Атака БпЛА на Москву

Напомним, в 4 часа утра понедельника, 24 июля, жителей Москвы разбудили громкие взрывы, они раздавались в разных районах города. В Минобороны России заявили об атаке беспилотников, которую совершили украинские спецслужбы.

В Воздушных силах прокомментировали "хлопок" в столице России. Спикер ведомства Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что у них нет таких средств, чтобы фиксировать события в Москве, из-за далекого расстояния.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Хлопок" в Москве! Очень громко!

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Дата публикации
Просмотры
6991
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