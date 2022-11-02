Медведев пожаловался на "желто-голубых диверсантов" и допустил возвращение смертной казни в России

Он также приравнял к предателям русских, которые поджигают военкоматы и разрушают другие государственные объекты.

Бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев пожаловался на предателей и "желто-голубых диверсантов" и допустил отмену моратория на смертную казнь.

Об этом он написал у себя на странице телеграмм.

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"На территории России начали действовать разнообразные желто-голубые диверсанты. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих чудовищ приняли, дали им возможность получить образование.В ответ – теракты и диверсии.В этом ряду стоят "наши", которые с разрешения граждан, поджигают военкоматы и разрушают другие государственные объекты ", — пожаловался российский чиновник.

Медведев вспомнил методы борьбы с предателями, действовавшими во время Второй мировой войны. Речь идет о смертной казни. Он заявил, что сейчас нужно также бороться с "подлецами".

"Приговор таким негодяям (во время Второй мировой войны – ред.) был один – расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления. Потому что если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни. В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", — написал прихвостень Путина.

Последние бессмысленные заявления Медведева

Российский чиновник Дмитрий Медведев часто выдает заявления, которые, казалось, не могут существовать в реальном мире. Кроме того, Медведев любит угрожать всем цивилизованным странам. 1 ноября он пригрозил применить ядерное оружие, если Украина выиграет войну.

До этого Медведев сделал террористическое заявление о свете в Украине. Он заявил, что для "стабильности энергоснабжения" Украина должна выполнить требования РФ по войне. В Зеленском отреагировали и назвали его заявление признанием терроризма на государственном уровне.

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