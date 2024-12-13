Медведев предлагает украинцам изгнать "демонов", иначе Украина "исчезнет с карты мира"

Верный приспешник государства-агрессора Владимира Путина, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев мечтает об Украине, в которой не будет "украинства". Именно для этого, по его убеждению, Россия должна активно продвигать идею своей незаменимости для Украины на культурном, языковом и политическом уровнях.

Об этом Медведев разглагольствовал в интервью журналу "Международная жизнь".

Приспешник Путина предлагает украинцам признать свою принадлежность к "общероссийскому проекту" и построить государство, лишенное "морока украинства".

"Украинцам не нужно класть ''ни душу, ни тело'' за свою свободу. Им следует утихомирить гордыню ''инаковости'', отказаться от противопоставления себя общероссийскому проекту и изгнать демонов политического украинства", — объявил Медведев, пренебрегая правом украинцев на национальную самоидентификацию.

При этом он пригрозил, что дальнейшее соблюдение "агрессивного русофобского курса" со стороны Украины может привести к тому, что она "исчезнет с карты мира навсегда".

Напомним, ранее Дмитрий Медведев в очередном порыве воинственности пригрозил передачей ядерных технологий России неназванным "врагам США". Также он намекнул на возможный удар по Европе "новым супероружием" — баллистическими ракетами "Орешник".

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