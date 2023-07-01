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Медведев пригрозил "исчезновением" Дуде и Моравецкому на фоне заявлений о ядерке

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Медведев пригрозил "исчезновением" Дуде и Моравецкому на фоне заявлений о ядерке

В РФ снова угрожают Польше. / Фото: Associated Press

В РФ снова угрожают Польше.

Главный рупор Кремля Дмитрий Медведев на этот раз пригрозил президенту Польши Анджею Дуди, премьер-министру Матеушу Моравецкому и главе правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского "исчезновением".

Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев неадекватно отреагировал на стремление Польши расширить сотрудничество с НАТО.

В комментарии о кремлевском издании он заявил, что такая инициатива Польши свидетельствует о том, что к радости "всех безумцев" ядерное оружие будет применено.

"С учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено. Есть в этом и положительная сторона. Исчезнут все Дуды, Моравецкие, Качиньские и др. Ну и другие исчезнут, к сожалению...", — заявил Медведев.", — заявил он.

Накануне в День России заместитель председателя Совбеза ДмитрийМедведев раз размечтался о захвате Киева, хотя соответствующая операция провалилась еще 27 февраля 2022 года.

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Дата публикации
Просмотры
1128
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