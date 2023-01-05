Медведев пригрозил НАТО после отправки фрегата с ракетами "Циркон" в Атлантику

Дмитрий Медведев пригрозил, что фрегат с гиперзвуковыми ракетами "приведет в чуство любого, кто будет представлять прямую угрозу России".

Россия направила в Атлантический океан фрегат "Адмирал Горшков", вооруженный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", и, очевидно, это вдохновило на новые угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Соответствующее заявление экс-президент РФ опубликовал в Сети.

Так, Медведев отметил, что "Адмирал Горшков" двинулся "к берегам стран НАТО ".

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"Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет "Циркон" отправился вчера к берегам стран НАТО. 1000 км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд гарантированно преодолевают любую ПРО", – говорится в заявлении.

"Пусть стоит где-то в 100 милях от берега, ближе к реке Потомак (на берегу этой реки расположен Вашингтон – ред.). Так что радуйтесь! Приведет в чуство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам", – подчеркнул российский чиновник.

Он также пригрозил, что Россия будет говорить "на языке силы, если по-другому не понимаете. И будет выпускать еще больше современного оружия".

Напомним, президент РФ Владимир Путин 4 января отправил в плавание фрегат "Адмирал Горшков", вооруженный новыми гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", которые "не имеют аналогов". Судно отправилось в Индийский и Атлантический океан с заходом в Средиземное море.

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