Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Медведев пригрозил Польше "исчезновением": ему посоветовали и дальше "смешивать алкоголь и наркотики"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1266
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Медведев пригрозил Польше "исчезновением": ему посоветовали и дальше "смешивать алкоголь и наркотики"

Фото: Associated Press

Медведев угрожает Польше, поддерживающей Украину в борьбе с оккупантами.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Польше "исчезновением". На это один из польских сатирических Twitter-аккаунтов посоветовал ему и дальше "смешивать алкоголь и наркотики".

Об этом Медведев написал в Twitter.

Медведев, часто угрожающий миру ядерной катастрофой, после заявлений премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Украина имеет право бить по территории РФ, пригрозил Польше "исчезновением". Моравецкого Медведев назвал "тупоголовым" из-за поддержки Украины в войне против государства-террориста.

"Я не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна наверняка исчезнет вместе со своим тупым премьер-министром", — написал Медведев.

Один из сатирических польских Twitter-аккаунтов "Agencja Bezpieczeństwa Narodowego" ответил кремлевскому чиновнику. Ему посоветовали и дальше "смешивать алкоголь и наркотики".

"Уважаемый господин Медведев. Просим помнить, что сочетание алкоголя с наркотиками очень опасно. Пожалуйста, продолжайте в этом же духе", — говорится в сообщении.

Когда некоторые СМИ спутали этот аккаунт с официальным, его авторы иронически "извинились за третью мировую войну".

Напомним, заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев решил больше не скрывать имперские амбиции Кремля и заявил, что Украина всегда была частью "Великой России".

Читайте также:

Путин претендует на роль Гитлера, Медведев – Геббельса

Путин претендует на роль Гитлера, Медведев – Геббельса

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1266
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация