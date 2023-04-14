Медведев пригрозил Польше "исчезновением": ему посоветовали и дальше "смешивать алкоголь и наркотики"

Медведев угрожает Польше, поддерживающей Украину в борьбе с оккупантами.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Польше "исчезновением". На это один из польских сатирических Twitter-аккаунтов посоветовал ему и дальше "смешивать алкоголь и наркотики".

Об этом Медведев написал в Twitter.

Медведев, часто угрожающий миру ядерной катастрофой, после заявлений премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Украина имеет право бить по территории РФ, пригрозил Польше "исчезновением". Моравецкого Медведев назвал "тупоголовым" из-за поддержки Украины в войне против государства-террориста.

"Я не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна наверняка исчезнет вместе со своим тупым премьер-министром", — написал Медведев.

Один из сатирических польских Twitter-аккаунтов "Agencja Bezpieczeństwa Narodowego" ответил кремлевскому чиновнику. Ему посоветовали и дальше "смешивать алкоголь и наркотики".

"Уважаемый господин Медведев. Просим помнить, что сочетание алкоголя с наркотиками очень опасно. Пожалуйста, продолжайте в этом же духе", — говорится в сообщении.

Dear Mr Medvedev



Please remember что комбинирующий алкоголь с drogами является очень dangerous.



Please continue doing it. — Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (@ABNPoland) April 14, 2023

Когда некоторые СМИ спутали этот аккаунт с официальным, его авторы иронически "извинились за третью мировую войну".

Szanowni Panstwo.



Przepraszamy za Trzecią Wojnę Światową....



Miłego wieczoru :) https://t.co/7pAoLHs9ng — Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (@ABNPoland) April 14, 2023

Напомним, заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев решил больше не скрывать имперские амбиции Кремля и заявил, что Украина всегда была частью "Великой России".

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