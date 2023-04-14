Медведев пригрозил Польше "исчезновением": ему посоветовали и дальше "смешивать алкоголь и наркотики"

Медведев угрожает Польше, поддерживающей Украину в борьбе с оккупантами.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Польше "исчезновением". На это один из польских сатирических Twitter-аккаунтов посоветовал ему и дальше "смешивать алкоголь и наркотики".
Об этом Медведев написал в Twitter.
Медведев, часто угрожающий миру ядерной катастрофой, после заявлений премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Украина имеет право бить по территории РФ, пригрозил Польше "исчезновением". Моравецкого Медведев назвал "тупоголовым" из-за поддержки Украины в войне против государства-террориста.
"Я не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна наверняка исчезнет вместе со своим тупым премьер-министром", — написал Медведев.
Один из сатирических польских Twitter-аккаунтов "Agencja Bezpieczeństwa Narodowego" ответил кремлевскому чиновнику. Ему посоветовали и дальше "смешивать алкоголь и наркотики".
"Уважаемый господин Медведев. Просим помнить, что сочетание алкоголя с наркотиками очень опасно. Пожалуйста, продолжайте в этом же духе", — говорится в сообщении.
Dear Mr Medvedev— Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (@ABNPoland) April 14, 2023
Please remember что комбинирующий алкоголь с drogами является очень dangerous.
Please continue doing it.
Когда некоторые СМИ спутали этот аккаунт с официальным, его авторы иронически "извинились за третью мировую войну".
Szanowni Panstwo.— Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (@ABNPoland) April 14, 2023
Przepraszamy za Trzecią Wojnę Światową....
Miłego wieczoru :) https://t.co/7pAoLHs9ng
Напомним, заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев решил больше не скрывать имперские амбиции Кремля и заявил, что Украина всегда была частью "Великой России".
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