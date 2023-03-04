Медведев пригрозил "салютом из Калибров" в случае появления танкового завода в Украине

Дмитрий Медведев отреагировал на информацию о строительстве завода по производству танков в Украине.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев снова прибег к угрозам. В этот раз он бурно отреагировал на то, что немецкий концерн Rheinmetall хочет построить в Украине танковый завод еще до окончания войны. Медведев пригрозил, что Россия уничтожит завод ракетными ударами.

Об этом он написал в Telegram.

"Если всё-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", — говорится в сообщении.

Напомним, немецкий вооруженный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве в Украине танкового завода. Компания не считает необходимым ждать окончания войны в Украине и готова строить завод даже под угрозой ракетных ударов со стороны России.

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