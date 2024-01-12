Медведев пригрозил Сунаку "обстрелом в центре Киева" из-за помощи Украине

Экс-президент России Медведев на фоне визита премьера Британии в Украину назвал британцев извечными врагами и заявил, что ситуация может оказаться на грани войны.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил, что по премьер-министру Британии Рише Сунаку могут ударить кассетными снарядами в центре Киева.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Как отнеслась бы Западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это произошло с мирными жителями нашего Белгорода?" – написал Медведев.

Очевидно, Медведев "забыл", что именно Россия наносит удары по мирным жителям Украины. Он также назвал британцев "вечными наглыми врагами" России и указал, что Британии объявят войну, если она разместит свои войска в Украине.

"Размещение их официального военного контингента в Украине будет означать объявление войны нашей стране", — сказал он.

Ранее экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Британия является одной из стран, которая может направить в нашу страну свои вооруженные силы, если Украина будет проигрывать в войне с РФ.

Визит Риши Сунака в Украину 12 января

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января прибыл в Украину. Он планирует выступить в Верховной Раде. Кроме того, премьер Британии подпишет с президентом Владимиром Зеленским британско-украинское соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Речь идет об обмене разведывательными данными, кибербезопасности, медицинской и военной подготовке, а также оборонно-промышленном сотрудничестве.

Также Великобритания предоставит Украине военную помощь на сумму 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 3 млрд долларов) в 2024-2025 годах. Около 200 млн. фунтов стерлингов (свыше 255 млн. долларов) будет потрачено на дроны, которые преимущественно будут произведены в Великобритании. Еще 18 млрд фунтов стерлингов (около 23 млрд долларов) могут выделить на гуманитарную помощь, поддержку в укреплении энергетической инфраструктуры Украины и дополнительное финансирование онлайн-обучения английскому языку.

Читайте также: