Медведев пригрозил Трампу судьбой Кеннеди, если тот попытается остановить войну в Украине

Медведев заявил, что Трамп не сможет остановить войну в Украине «ни за день, ни за три дня, ни за три месяца».

Заместитель председателя Совбеза, экс-президент РФ Дмитрий Медведев считает, что кандидата в президенты США Дональда Трампа ожидает такая же участь, как и Джона Кеннеди.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев считает, что озвучивающий простые предложения Дональд Трамп не сможет остановить войну в Украине «ни за день, ни за три дня, ни за три месяца».

"А если реально попробует, может стать новым JFK", – написал он.

Напомним, украинские военные получат важную помощь для противостояния российской армии. Последний пакет помощи от США включает 212 бронемашин Stryker, которые уже были использованы для оснащения 80-й и 82-й штурмовых бригад.

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