Медведев пригрозил ударами по АЭС Украины и стран НАТО

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с новыми угрозами в адрес Украины и стран НАТО. Это произошло после заявлений российской стороны о якобы атаке беспилотника на оккупированную Запорожскую АЭС.

Об этом пишут росСМИ.

Поводом для заявления стала информация, озвученная генеральным директором российской госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Он утверждает, что в результате удара дрона был поврежден машинный зал энергоблока №6 Запорожской атомной электростанции, находящейся под российской оккупацией.

На этом фоне Медведев заявил, что возможное разрушение объектов атомной энергетики может привести к последствиям, сопоставимым с катастрофой на Чернобыльской АЭС. Также он в типичной угрожающей манере объяснил, как будет действовать РФ.

«Ответом на такие действия может стать симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт», — заявил Медведев.

Ранее в МИД Украины отвергло обвинения России по якобы удару по Запорожской АЭС. Заявления «Росатома» назвали очередной информационной операцией накануне заседания Совета управляющих МАГАТЭ. В ведомстве подчеркнули, что в российских утверждениях «отсутствует логика», ведь у Украины нет никаких причин атаковать собственную атомную станцию, которую стремится вернуть под свой контроль. Киев также заявил, что настоящим источником ядерной опасности на ЗАЭС остается ее незаконная оккупация Россией и систематическое ограничение доступа международных экспертов. Силы обороны Украины и СНБО также опровергли обвинения Москвы, назвав их попыткой дискредитировать Украину и отвлечь внимание действий РФ вокруг станции.

