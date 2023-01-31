Медведев призвал узаконить "интеллектуальное пиратство" в России: реакция ОП

Медведев в очередной раз заявил, что западные санкции "с треском провалились". России, по его словам, удалось обнаружить замену большинству промышленной продукции и потребительских товаров.

В России хотят узаконить "интеллектуальное пиратство" на кинофильмах и промышленном программном обеспечении. К этому призвал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк резко отреагировал на это.

Он опубликовал сообщение в Twitter.

"РФ прямо заявляет, что мародерство, убийства, ложь – ее идолы… Декриминализация домашнего насилия, законные кражи авторской собственности, индульгенции преступникам из-за "Вагнера" – что дальше? Лицензии на убийство на гос/аукционах?" – написал Подоляк.

Отметим, что накануне Медведев в очередной раз заявил, что западные санкции "с треском провалились". России, по его словам, удалось обнаружить замену большинству промышленной продукции и потребительских товаров.

Ранее советник главы офиса президента Украины поставил на место приспешника Путина Медведева цитатой российского поэта Пушкина.

Напомним, что в конце января Дмитрий Медведев устроил истерику из-за высказывания президента Зеленского о российском диктаторе Путине.

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