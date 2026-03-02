Медведев прокомментировал переговоры с Украиной и пригрозил ядерным оружием

Дмитрий Медведев / © Associated Press

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, известный своей агрессивной риторикой, в очередной раз выступил с рядом абсурдных заявлений о «ядерном апокалипсисе» и невозможности мирных переговоров. Кремлевский чиновник прямо заявил, что Россия не заинтересована в дипломатическом урегулировании, пока не достигнет своих захватнических целей.

Это заявление передают пропагандистские СМИ.

В разговоре с пропагандистским ресурсом ТАСС Медведев фактически признал, что какие-либо разговоры о мире являются лишь препятствием для военных планов Москвы. По его словам, переговоры не являются приоритетом, поскольку главной задачей остается «победа» в войне против Украины.

Российский политик выразил опасение, что международное сообщество пытается склонить агрессора к диалогу исключительно для того, чтобы дать Украине возможность укрепить свою обороноспособность. Традиционно не обошлось и без прямых угроз Западу ядерным оружием.

«Гарантия одна: США боятся Россию и знают цену ядерного конфликта. В случае его возникновения Хиросима и Нагасаки будут детской игрой в песочнице», — заявил Дмитрий Медведев, в очередной раз прибегая к циничному сравнению мировых трагедий с детскими играми.

Кроме ядерного шантажа, представитель Кремля продемонстрировал привычный уровень дипломатии, используя прямые оскорбления в адрес оппонентов. Он заявил, что от действий «махровых идиотов и клинических уродов» якобы не существует «волшебного лекарства», фактически перекладывая ответственность за эскалацию с агрессора на жертву и ее союзников.

