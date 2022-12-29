Медведев пржаловался на "предателей и врагов", которые не поддерживают агрессию против Украины

Медведев заявил, что люди, не желающие победы России в войне против Украины, "ненавидят собственную страну"
Граждане России, поддерживающие поражение путинского режима в войне с Украиной, являются "предателями и врагами".
Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что люди, не поддерживающие военную агрессию Кремля, "ненавидят собственную страну".
"К предателям, так ненавидящим свою страну, призывающим к ее поражению и уничтожению, следует относиться как к hostis publicus, врагам общества", — заявил он.
Также он призвал запретить таким людям въезд обратно в Россию и обрезать все возможности получения доходов на территории РФ.
"Им должно быть позволено вернуться только после "безоговорочного публичного покаяния, но для них было бы лучше не возвращаться", — добавил Медведев.
Напомним, ранее сообщалось, что учредитель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин сравнил "прогнозы" заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на 2023 год с "эротическими фантазиями".
Кроме того, мы ранее информировали, что Илон Маск не оценил писанину Медведева, заявив, что "это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал".
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