Медведев пугает Трампа, что РФ устроит "референдум" в Гренландии

Новый бред из Кремля: Медведев хочет захватить Гренландию / © Associated Press

Заместитель председателя Совбеза России и бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что Москва захватит Гренландию «путем референдума», если Трамп не поспешит с присоединением острова к США.

Заявление Медведева передают российские пропагандистские сайты.

«Но Трампу нужно спешить. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный „референдум“, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звезд на флаге. А в России появится новый — уже 90-й — субъект федерации», — цинично заявил муртад Путина.

Также Медведев саркастически предложил Трампу пленить европейских лидеров, таких как Макрон или Стармер.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США зарегистрировали законопроект об «аннексии Гренландии» и статусе штата.

Также, по информации СМИ, Дональд Трамп отдал приказ Объединенному командованию специальных операций США подготовить план возможного вторжения в Гренландию.