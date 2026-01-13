- Дата публикации
Медведев пугает Трампа, что РФ устроит "референдум" в Гренландии
Медведев решил «аннексировать» Гренландию, опережая Трампа.
Заместитель председателя Совбеза России и бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что Москва захватит Гренландию «путем референдума», если Трамп не поспешит с присоединением острова к США.
Заявление Медведева передают российские пропагандистские сайты.
«Но Трампу нужно спешить. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный „референдум“, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звезд на флаге. А в России появится новый — уже 90-й — субъект федерации», — цинично заявил муртад Путина.
Также Медведев саркастически предложил Трампу пленить европейских лидеров, таких как Макрон или Стармер.
Ранее сообщалось, что в Конгрессе США зарегистрировали законопроект об «аннексии Гренландии» и статусе штата.
Также, по информации СМИ, Дональд Трамп отдал приказ Объединенному командованию специальных операций США подготовить план возможного вторжения в Гренландию.