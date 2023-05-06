Медведев рассказал о "обнищании немцев" без газа РФ и обозвал Шольца "ливерной колбасой"

По словам Медведева, Германия из-за санкций против Москвы якобы сама терпит убытки.

Заместитель секретаря Совбеза России ДмитрийМедведев обозвал немцев "фрицами" из-за отказа от российских энергоносителей и заявил о появлении нового "фюрера". Не забыл кремлевский приспешник и о канцлере Германии Олафе Шольце, обозвав его "ливерной колбасой".

Об этом Медведев написал в Telegram.

Так, по "подсчетам" Медведева, к "концу этого года общий ущерб для экономики ФРГ может достигнуть трехсот миллиардов долларов".

"Год с лишним "фрицы" только и делали, что занимались изящным садомазохизмом. Разумеется, скривив рыло, отказались от российских углеводородов, благодаря которым их экономика могла успешно развиваться. Каков главный результат бешеных антироссийскых танцев "фрицев" под вашингтонский бубен Кошельки немецких граждан уже серьезно похудели, более 50 процентов населения выступает за отставку кабинета "ливерной колбасы" Шольца", – заявил Медведев.

По словам заместителя секретаря Совбеза РФ, вскоре ведущие немецкие профсоюзы "в грубой форме потребуют повышения зарплат, бизнесу придется идти с протянутой рукой к государству, а все это приведет к появлению нового "фюрера".

"Вот тогда возродятся мечты о "четвертом рейхе" и новом "фюрере" вместо импотентов из "сообщества ливерной колбасы". Тем более что вокруг Германии, которая еще пока что лает, но слабеет, сформировалась стая визгливых шавок, которые постоянно хотят жрать. Типа Польши и ее прибалтийских прихвостней. И если они не получат свежей пищи в виде украинских земель, то безжалостно загрызут своего старого вожака.", — подытожил приспешник Путина.

Напомним, Дмитрий Медведев после атаки неизвестных беспилотников на Кремль заявил, что президента Украины Владимира Зеленского следует убить.

Владимир Зеленский во время брифинга в Гааге прокомментировал слова Медведева.

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