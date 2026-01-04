Дмитрий Медведев / © Associated Press

Реклама

Бывший президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев цинично заявил, что может представить себе операции по похищению мировых лидеров, подобные той, что была осуществлена Соединенными Штатами в Венесуэле, прямо упомянув федерального канцлера Германии Фридриха Мерца.

Пре это он сказал в комментарии пропагандистам государственного российского агентство ТАСС по поводу захвата венесуэльского диктатора Мадуро.

«Похищение неонациста Мерца может стать замечательным поворотом в этом карнавальном сериале», — заявил Медведев,

Реклама

Он добавил, что такой сценарий «не был бы нереалистичным».

Медведев без всяких доказательств разглагольствовал, будто существуют основания для преследования канцлера на территории Германии.

«Это не будет пустой тратой времени, особенно когда граждане страдают безосновательно», — ляпнул российский чиновник.

Верный приспешник Путина, которого считают главным рупором провокационных заявлений Кремля, Дмитрий Медведев неоднократно отличался бессмысленными и наглыми заявлениями в адрес Запада, особенно с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Реклама

Напомним, председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже выражал возмущение по поводу захвата спецназовцами США «легально избранного президента с женой» в Венесуэле.