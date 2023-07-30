Медведев решил напугать мир успехом украинского контрнаступления

Приспешник Путина цинично призвал все человечество молиться на русских солдат, которые, якобы, "не дают вспыхнуть мировому ядерному пожару".

Успешное украинское контрнаступление заставит Россию прибегнуть к ядерному оружию.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем сообщении в соцсетях.

Приспешнику Путина привиделось, что российские оккупанты, ведущие агрессивную войну в Украине, "предотвращают мировой конфликт".

“Представьте себе, что если (...) наступление при поддержке НАТО будет успешным, и они оторвут часть нашей территории, мы будем обязаны применить ядерное оружие согласно правилам указа президента России. Другого варианта просто нет”, — в очередной раз напугал мир ядерной дубинкой бывший эрзац-президент России.

При этом он цинично призвал мир молиться на российских солдат, которые, якобы, "не дают вспыхнуть мировому ядерному пожару".

Напомним, ранее CNN со ссылкой на разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) сообщило, что Россия переместила первую партию тактического ядерного оружия в Беларусь.

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