Медведев снова поскулил из-за ордера на арест Путина и пожелал МКС "мучительной смерти"

Дмитрий Медведев заявил, что Россия никогда не станет участником Международного уголовного суда в Гааге.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев снова вспомнил об ордере на арест российского диктатора Владимира Путина со стороны Международного уголовного суда в Гааге и заявил, что Россия якобы никогда не станет участником МКС в Гааге.

Об этом приспешник кремлевского диктатора написал в Telegram.

"Судьи убогого МКС продолжают оправдывать свое невыполнимое и потому опасное для мира на планете решение о выдаче ордера на арест президента России", — заявил Медведев.

В своей писанине Медведев сослался на Венскую конвенцию 1969 года, подчеркнув, что в контексте "обязанностей" третьих государств необходимо ясное и явно выраженное согласие этих стран их выполнять.

Также он заявил, что желает международному судебному органу "мучительной смерти".

"Наша страна не имеет никакого отношения к Римскому уставу МКС и не обязана с ним сотрудничать. Его решения для нас незначительны до тех пор, пока мы добровольно не станем участником этой организации. А этого не произойдет никогда. Мы презираем МКС и желаем ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия", — говорится в сообщении.

Зампред Совета Безопасности РФ назвал МКС "домом терпимости", где процессами тайно руководит лидер США Джо Байден. Он упрекнул Вашингтон в том, что он "продал" ведомству данные о действиях РФ в Украине.

"Именно он – больной сутенёр, который, формально не участвуя в бордельных разборках МУС, тайно руководит домом правовой терпимости. Наплевав на мнение Пентагона, он приказал своей администрации передать в МУС сведения о "действиях России" в Украине. Нам-то в принципе это до лампочки. А вот Минобороны США предупреждало старика, что его действия могут открыть дорогу для уголовного преследования американских военных", — заявил чиновник.

Напомним, 17 марта МКС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовий-Беловой в связи с похищением детей Украины во время войны.

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