Медведев снова пригрозил США ядерным оружием в ответ на заявление Трампа

Дмитрий Медведев / © Associated Press

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Медведев продолжает заочный спор с президентом США Дональдом Трампом, отвечая на его предупреждение из-за угрожающих высказываний в адрес США.

В новом сообщении бывший президент России прокомментировал недавнее заявление Трампа, сделанное в его социальной сети Truth.

Политик заявил, что эмоциональная реакция американского лидера только подтверждает правоту Москвы.

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"Если какие-то слова бывшего президента России вызывают такую нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем прав и продолжит идти своим путем", - написал Медведев.

Он также прокомментировал слова Трампа о "мертвых экономиках" Индии и России:

"Ну пусть вспомнит свои любимые фильмы о "ходячих мертвецах", а также о том, как может быть опасна "мертвая рука", которая не существует в природе", - добавил заместитель председателя Совбеза РФ.

Система "мертвая рука" - это советская разработка автоматического запуска ядерного оружия в случае уничтожения командного центра. Хотя ее наличие никогда не подтверждалось официально, в западных аналитических кругах он считается реальной угрозой.

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Ранее президент США Дональд Трамп резко ответил на угрозы Медведева по поводу возможной войны с Вашингтоном. В заявлении он назвал российского политика "неудачным бывшим президентом", который "должен следить за своими словами".

"Передайте Медведеву, неудавшемуся бывшему президенту России, считающему себя до сих пор президентом, чтобы следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!", - написал Трамп.

Также Трамп отреагировал на экономическое сближение России и Индии:

"Пусть вместе тянут свои мертвые экономики ко дну - мне все равно. Мы вели очень мало бизнеса с Индией - их пошлины слишком высоки. Так же Россия и США почти не имеют общего бизнеса. Пусть так и остается", - заявил президент США.

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Кроме того, как сообщалось ранее, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков фактически подтвердил, что Кремль не собирается прекращать боевые действия против Украины. Между тем, в Москве готовятся к введению нового пакета санкций, которые Трамп пообещал объявить в течение десяти дней.