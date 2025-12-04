Медведев снова угрожает Европе войной: какая причина на этот раз

Дмитрий Медведев / © Associated Press

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова выступил с угрозами в адрес Европы. В этот раз причиной стало обсуждение в Евросоюзе возможности использования заблокированных российских активов для помощи Украине.

Медведев заявил, что такие действия могут быть квалифицированы как "особый casus belli" (привод для войны) со "всеми последствиями".

Медведев прокомментировал возможность конфискации российских активов, заблокированных, в частности, в Бельгии путем выдачи так называемого репарационного кредита.

Он заявил, что если "сумасшедший Евросоюз попытается все-таки украсть российские активы", то такие действия могут быть квалифицированы как "особый casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями".

Медведев также пригрозил, что возврат этих средств может произойти не через суд, а "путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме свергнутыми врагами России".

