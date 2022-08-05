Медведев угрожает местью за "Гоблина": канал российского блоггера на YouTube был удален

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев грозно отреагировал на удаление YouTube-канала российского блогера и переводчика, известного своей антиукраинской позицией.

В четверг, 4 августа, администрация видеохостинга YouTube удалила личный канал российского блогера и переводчика Дмитрия Пучкова (Гоблина), поддерживающего российскую агрессию в Украине. Экс-президент России и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал "отомстить".

Как сообщают российские СМИ, администрация видеохостинга свое решение объяснила тем, что российский блогер нарушил правила сообщества.

Дмитрий Пучков имел на YouTube около 3 млн подписчиков, выпуская обзоры на новинки киноиндустрии. Свои последние видеоролики он посвящал полномасштабному вторжению ВС РФ в Украину, поддерживая агрессию.

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Бывший российский президент Дмитрий Медведев, комментируя удаление личного канала "Гоблина", на странице группы Пучкова в российской соцсети Вконтакте написал: "Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим". Каким образом будет выглядеть эта месть, российский топ-чиновник не объяснил.

Напомним, ранее российский политик Дмитрий Медведев оказался в эпицентре скандала, обвинив Казахстан в геноциде россиян и заявив, что Грузия должна быть полностью оккупирована.

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