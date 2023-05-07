Медведев угрожает обвиняемым в покушении на Прилепина "несчастными случаями" в тюрьме

Дмитрий Медведев снова выступил с угрозами – на этот раз в адрес подозреваемых в покушении на Захара Прилепина.

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что с обвиняемыми в покушении на российского пропагандиста Захара Прилепина может произойти "несчастный случай" в тюрьме.

Об этом Медведев написал в Telegram.

"По уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения. Но важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь – даже с приговорёнными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключённого. И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств", — написал Медведев.

Покушение на Захара Прилепина: что известно

6 мая вблизи российского Нижнего Новгорода взорвался автомобиль, на котором находился российский пропагандист, писатель и украинофоб Захар Прилепин. В результате взрыва погиб его водитель, а сам Прилепин получил ранения.

Представители "Атеша" сразу взяли на себя ответственность за покушение.

В тот же день в России задержан по подозрению в покушении 29-летнего уроженца Украины Александра Пермякова, он якобы признал свою вину.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что ликвидация россиян, причастных к полномасштабной войне и смертям украинцев, продолжится в любой точке мира.

По данным российских пропагандистов, Прилепина уже вывели из медикаментозного сна и заверили, что его состояние "стабильное", а настроение "бодрое". О других подробностях травм и повреждений Прилепина не сообщалось.

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