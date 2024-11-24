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Медведев угрожает передать технологии ядерного оружия "врагам США"

Медведев угрожает передать технологии ядерного оружия "врагам США"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев хочет передать российские ядерные технологии "врагам США" / Фото: Associated Press

Приспешник Путина не уточнил, с какими именно террористам Москва готова поделиться ядерным оружием.

Главный рупор Кремля в соцсетях, заместитель председателя Совета безопасности РФ и бывший российский президент Дмитрий Медведев в очередном порыве воинственности пригрозил передачей ядерных технологий России неназванным "врагам США". Также он намекнул на возможный удар по Европе "новым супероружием" — баллистическими ракетами "Орешник".

Свои угрозы приспешник Путина опубликовал в воскресенье, 24 ноября, в своем Telegram-канале.

Таким образом, Медведев отреагировал на сообщение в издании The New York Times о том, что американские и европейские чиновники предложили президенту США Джо Байдену помочь вернуть Украине унаследованное от СССР ядерное оружие, которое она передала России в обмен на гарантии безопасности в результате Будапештского меморандума 1994 года. .

"Западные СМИ наперебой предлагают США наделить Украину атомным оружием. Прекрасное мнение, особенно в свете новой доктрины ядерного сдерживания России. Остается еще подумать, кому бы потенциально из врагов США мы могли передать свои ядерные технологии", — отметил бывший президент РФ.

Медведев не уточнил, с какими именно террористам Москва готова поделиться ядерным оружием, чтобы они угрожали США. Зато он напрямую пригрозил странам Европы ударом баллистическими ракетами "Орешник" с ядерными боеголовками, от которых якобы нет спасения.

"Европа рассуждает, какой йщерб система ["Орешник"] может причинить, если головки будут ядерными, можно ли сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света. Ответ: ущерб неприемлем, сбить современными средствами невозможно и речь идет о минутах. Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о запусках заранее", – заявил он.

Напомним, в пятницу, 22 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с военным руководством объявил о серийном производстве баллистических ракет "Орешник". По словам Путина, именно эта ракета была накануне применена во время атаки на украинский город Днепр.

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