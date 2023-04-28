Медведев устроил очередную истерику из-за "черного списка" россиян в Молдове

Приспешник российского диктатора Дмитрий Медведев устроил очередную истерику. В этот раз из-за "черного списка" россиян, которым Молдова запретила въезд в страну, в том числе на "бан" Кишинева Владимиру Путину.

Об этом он написал в своем Telegram.

Там глава Совбеза РФ назвал премьера Молдовы Дорина Речана, ранее объявившего о решении правительства, "загадочным существом". Кроме того, добавил, что российское руководство в Молдову в ближайшее время не собирается. А потом назвал Молдову несуществующей страной.

"А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины. И с ними нет смысла ни о чем разговаривать. Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они – молдаване или румыны". ", — размечтался одиозный политик.

После шквала образ Рупор Кремля попросил в грубоватой форме президент страны Майю Санду и премьера Речана "уважать" несуществующий "суверенитет" оккупированного Россией Приднестровья.

Ранее Медведев пригрозил провести "парад" России в Берлине, а Британию утопить в "морской пучине".

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