Медведев в истерике угрожает лидерам НАТО: "Рассматриваются как законная военная цель"

Медведев боится, что войска НАТО учат украинских военных, и называет это условием вступления в войну стран Альянса.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев снова прибег к угрозам. В этот раз прихвостень Путина не удовлетворен перспективами получения Украиной современных истребителей от западных партнеров и угрожает военным ответом.

Об этом он написал у себя в социальных сетях.

"Если же представить, что поставленные в будущем натовские самолеты будут обслуживаться их военными на территории какой-то Польши, это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями. А все лица, принимающие решение о поставках (ремонте) такой техники, наряду с иностранными наемниками и военными инструкторами должны рассматриваться как законная военная цель ", — пригрозил главный путинист.

Медведев боится, что войска НАТО учат украинских военных, и называет это условием вступления в войну стран Альянса.

Современные истребители для Украины

В годовщину вторжения России – 24 февраля – президент США Джо Байден исключил возможность передачи Украине американских истребителей F-16, сказав, что они "сейчас не нужны".

В то же время глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол говорит, что американские истребители F-16 могут появиться в Украине в "решающий и поворотный" момент войны.

Президент Чехии Петр Павел выступает за предоставление Украине западных истребителей. Впрочем, через полгода или позже, когда будут подготовлены условия для этого.

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