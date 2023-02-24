Медведев в новом бреду пригрозил дойти до границ Польши, чтобы устранить "угрозу" для России

Экс-президент России и верный прихвостень Путина в своем больном воображении ловил "бандеровские банды" в "малороссийских лесах" и пообещал уничтожить "неонацизм".

В пятницу, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения, бывший президент России, а теперь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разродился новым бредом о ходе войны в Украине, которую в Кремле продолжают называть "специальной военной операцией".

В своем Telegram-канале он заявил, что российская армия дойдет до границ Польши, чтобы отодвинуть "границы угроз" для Российской Федерации.

"Важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам", - размечтался прихвостень Путина, армия которого через год полномасштабной войны потеряла большинство захваченной в первые дни территории после контрударов ВСУ.

Несмотря на постоянные поражения российской армии на фронте, Медведев выразил уверенность в победе России, но предположил, что "переговоры" после российской "победы" будут "тяжелыми и напряженными".

В своем бреду Медведев в очередной раз назвал украинское правительство "неонацистским", которое осуществляет "геноцид" против русскоязычных в Украине — это, как известно, было одним из многих безосновательных обвинений, послуживших поводом для российской агрессии. По его словам, если Киев не будет окончательно разбит, это "спровоцирует новый конфликт".

Напомним, в пятницу, 24 февраля, президент США Джо Байден сделал несколько заявлений о войне, развязанной кремлевский диктатор Владимир Путин в Украине. В частности, он заверил, что Россия никогда не одержит победу в этой войне, причиной которой являются только имперские амбиции диктатора Путина.

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